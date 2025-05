donne in sanità motore di crescita progetto confimea per valorizzarle nel mondo

Il 29 maggio all'Hotel Roma Aurelia Appia Antica si svolgerà il 1° Business Forum "Dal Mediterraneo al golfo del Bengala un ponte di opportunità". L'evento, promosso dal progetto Confimea, mira a valorizzare il ruolo delle donne nel settore sanitario, proponendo un confronto tra esperti sulle sfide e opportunità del panorama imprenditoriale in sanità. Un'importante iniziativa per promuovere la crescita e l'inclusione femminile.

(Adnkronos) – E' in programma domani, giovedì 29 maggio, all'Hotel Roma Aurelia Appia Antica, il 1° Business Forum 'Dal Mediterraneo al golfo del Bengala un ponte di opportunità', con relatori di eccellenza che affronteranno le tematiche sanitarie dal punto di vista imprenditoriale. Lo annuncia Mariastella Giorlandino, presidente di Confimea Sanità Lazio. In particolare, verrà presentato .