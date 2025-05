Donna uccisa con 9 coltellate a Legnano | fermato un operaio di 29 anni

Un operaio di 29 anni, originario di Robecco sul Naviglio, è stato arrestato per l'omicidio di Vasilica Potincu, 35 anni, uccisa con nove coltellate a Legnano. L'episodio, avvenuto nell'appartamento di via Stelvio 16, ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sul tema della violenza di genere e della sicurezza nel lavoro dell'industria del sesso.

Un operaio di 29 anni, residente a Robecco sul Naviglio, nel milanese, è stato fermato oggi per l'omicidio di Vasilica Potincu, 35 anni nata in Romania, uccisa sabato a Legnano, sempre in provincia di Milano, nell’appartamento di via Stelvio 16 dove la lavoratrice del sesso riceveva i clienti. Era con tutta probabilità anche lui un cliente di Vasilica, o Katty come si faceva chiamare, e alle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Donna uccisa con 9 coltellate a Legnano: fermato un operaio di 29 anni

