Donna uccisa a Legnano fermato 29enne

Un tragico omicidio ha scosso Legnano, dove una 35enne romena è stata brutalmente accoltellata nove volte nel suo appartamento. Un operaio di 29 anni è stato fermato e interrogato, ma ha scelto di non rispondere alle domande del pubblico ministero. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questo inquietante crimine.

21.22 Un operaio di 29 anni è stato fermato per l'omicidio della 35enne romena uccisa sabato a Legnano. La donna è stata accoltellata 9 volte nel suo appartamento. Interrogato dal pm, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli investigatori sono arrivati al 29enne indagando tra i clienti della vittima, che lavorava come escort nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Venezia, donna di 48 anni investita e uccisa sulle strisce pedonali a 100 metri da casa - Tragedia a Quarto D'Altino, dove una donna di 48 anni è stata investita e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali, a soli 100 metri dalla sua abitazione.

Donna uccisa a Legnano, la testimonianza: Mio padre l'ha trovata con un coltello nella schiena