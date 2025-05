Donna incinta ferita con un coltello durante una lite | arrestato il compagno 33enne

Una donna incinta è stata gravemente ferita con un coltello durante un acceso alterco con il compagno, un uomo di 33 anni di origine straniera, arrestato dalla Polizia di Stato di Faenza. L'episodio, avvenuto qualche sera fa, ha portato alle accuse di lesioni aggravate contro l'uomo, evidenziando un preoccupante caso di violenza domestica.

Una donna incinta è stata ferita con un coltello al termine di una lite. La Polizia di Stato di Faenza ha quindi arrestato il compagno, un uomo di origine straniera, che dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate. Tutto sarebbe accaduto qualche sera fa, quando una volante del Commissariato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Donna incinta ferita con un coltello durante una lite: arrestato il compagno 33enne

Altre fonti ne stanno dando notizia

La picchia perché incinta e la ferisce col coltello. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ferisce la compagna con il coltello perché è incinta, lei fugge in strada a Faenza: arrestato - Un cittadino straniero è stato arrestato a Faenza per lesioni aggravate dopo aver ferito la convivente durante una lite. 🔗Secondo virgilio.it

La picchia perché incinta e la ferisce col coltello - A Faenza arrestato dalla polizia 33enne per lesioni aggravate sulla compagna. In passato aveva già patteggiato per maltrattamenti su una sua ex. 🔗Si legge su msn.com

Picchia e ferisce la compagna incinta: arrestato - La Polizia di Stato di Faenza ha arrestato un cittadino straniero, di 33 anni, per il reato di lesioni aggravate. Qualche sera fa una Volante del Commissariato di Faenza è intervenuta presso un’abitaz ... 🔗Da ravennawebtv.it

Ucraina, morta col suo bimbo donna incinta foto simbolo Mariupol