Donna accoltellata del marito | Ha cercato di fuggire ma l?ha colpita più volte È gravissima

Una donna di 61 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di un'aggressione da parte del marito a Grugliasco, vicino Torino. Nonostante abbia tentato di fuggire, è stata colpita ripetutamente ed è attualmente in condizioni disperate.

È in condizioni disperate la donna di 61 anni accoltellata nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio dal marito a Grugliasco, in provincia di Torino. L?aggressione è avvenuta.

Donna accoltellata trovata morta in casa: dramma alle porte di Milano - Un tragico evento ha scosso Legnano, alle porte di Milano, dove una donna di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Stelvio. 🔗continua a leggere

