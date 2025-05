Donna accoltellata dal marito è ricoverata in condizioni gravissime

Una donna di 61 anni è gravemente ferita dopo un'aggressione a coltellate da parte del marito a Grugliasco, nel torinese. Attualmente in condizioni critiche all'ospedale di Torino, la vittima ha subito un intervento d'urgenza per le gravi ferite riportate.

(Adnkronos) – E’ ricoverata in gravissime condizioni in ospedale a Torino la donna di 61 anni ferita a coltellate dal marito nel tardo pomeriggio di oggi a Grugliasco, nel torinese. Giunta in ospedale in arresto cardiaco per shock emorragico la donna, che ha perso molto sangue, è già stata sottoposta ad intervento per l’asportazione della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Donna accoltellata dal marito, è ricoverata in condizioni gravissime

Il marito di Chamila Wijesuriya su Emanuele De Maria: “Le dissi stai attenta, ha ucciso una donna” - Due morti e una persona gravemente ferita: il tragico epilogo del caso di Emanuele De Maria, il 35enne femminicida che si è tolto la vita dopo aver colpito due colleghi, sembra aver preannunciato un altro dramma. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ridotta in fin di vita dallo zio del marito, il racconto choc della donna accoltellata. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Donna accoltellata dal marito, è ricoverata in condizioni gravissime - (Adnkronos) - E’ ricoverata in gravissime condizioni in ospedale a Torino la donna di 61 anni ferita a coltellate dal marito nel tardo pomeriggio di oggi a Grugliasco, nel torinese. Giunta in ospedale ... 🔗Scrive msn.com

Accoltellata dal marito, donna in rianimazione a Torino - (ANSA) - TORINO, 28 MAG - Sono molto gravi le condizioni della donna di 61 anni accoltellata questo pomeriggio dal marito a Grugliasco, nel Torinese. È arrivata all'ospedale Molinette di Torino in arr ... 🔗Come scrive msn.com

Donna accoltellata del marito: «Ha cercato di fuggire, ma l’ha colpita più volte». È gravissima - È in condizioni disperate la donna di 61 anni accoltellata nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio dal marito a Grugliasco, in provincia di Torino. L’aggressione è ... 🔗Secondo leggo.it