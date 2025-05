Donazione in memoria di Linda Per la lotta ai tumori dell’infanzia

A un mese dalla prematura scomparsa di Linda Lenzi, la sua famiglia vuole ricordarla esprimendo gratitudine a chi le è stato vicino. In sua memoria, sono stati devoluti 2.950 euro alla Fondazione Heal, per sostenere la ricerca scientifica sui tumori infantili. Un gesto significativo che amplifica l'eredità di Linda e contribuisce alla lotta contro una battaglia ancora troppo dura.

A un mese dalla prematura scomparsa di Linda Lenzi la famiglia la ricorda ringraziando tutte le persone che le sono state vicine e informando che in memoria di Linda sono stati devoluti 2.950 euro alla Fondazione Heal, a sostegno della ricerca scientifica per la lotta ai tumori cerebrali nell’infanzia. Linda Lenzi si è spenta a soli 43 anni, il 29 aprile scorso. Era il volto professionale e gentile dello storico Forno Coppini della Ferruccia, attività che portava avanti con il marito Stefano, mamma di Gregorio di 13 anni e Olivia di 8, ai quali si dedicava con grande amore e infinita premura. Una perdita che ha lasciato un dolore immenso in tutta la sua famiglia e nelle comunità di Agliana e Quarrata, come dimostrato dalla moltitudine di persone che ha partecipato all’ultimo saluto: la chiesa della Ferruccia era gremita e c’erano tantissime persone in piazza... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donazione in memoria di Linda. Per la lotta ai tumori dell’infanzia

