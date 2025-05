donato strumento all hospice per chi è a letto

L'Hospice di Casalpusterlengo ha ricevuto un'importante donazione che migliorerà il comfort dei pazienti ricoverati. Nel 2024, la struttura ha assistito 283 persone, di cui la maggior parte affetta da patologie oncologiche. Grazie a questo nuovo strumento, i pazienti a letto potranno beneficiare di maggiore comodità durante la loro degenza, affrontando con dignità un momento difficile della vita.

Più comfort per i pazienti grazie all’ultima donazione ricevuta ieri dall’ Hospice di Casalpusterlengo. Qui, nel 2024 stati assistiti 283 pazienti, con una degenza media di 5 giorni. Il 70% erano affetti da patologia oncologica, il 30% non oncologica. L’83% dei pazienti è deceduto in Hospice, mentre il restante 17% è stato dimesso in strutture residenziali o al domicilio, con l’attivazione delle cure palliative domiciliari o altro regime assistenziale. Dall’1 gennaio sono stati ricoverati 121 pazienti. Per la struttura di via Fleming, 1, stavolta, sono stati ancora benefattori i volontari dell’associazione “Il samaritano” (col presidente Roberto Franchi, per tanti anni primario di Oncologia a Casalpusterlengo e da sempre sensibile all’area delle terapie palliative ) "che, di fatto, insieme al personale sanitario, lavorano per assistere chi è stato colpito dal cancro e ringraziamo per le diverse donazioni" ha ribadito il direttore generale dell’Asst di Lodi Guido Grignaffini, con la responsabile delle dure domiciliari palliative e hospice Benedetta Franchi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it