DOMENICA IN | LA RAI BLINDA MARA VENIER SVELATI I NOMI DEL CAST CORALE DI PRIM’ORDINE

Domenica In, il celebre programma di Rai1, continua a brillare grazie all'inconfondibile presenza di Mara Venier. La conduttrice, con la sua carisma e competenza, ha trasformato il contenitore festivo in un appuntamento imperdibile per il pubblico. Con un cast corale di prim'ordine, la Rai punta a blindare il successo del format, consci della difficoltà di trovare un sostituto all'altezza in grado di replicare gli ascolti attuali.

Domenica In è Mara Venier. Lo storico contenitore del dì festivo di Rai1 è un tutt'uno con l'amata conduttrice che lo ha cucito a sua immagine e somiglianza con successo. La Rai lo sa e sa benissimo che non è facile ad oggi ipotizzare un altro volto che porti gli stessi ascolti e con un budget ridotto all'osso visto che il format è di fatto la sola zia Mara. Ospiti sovente amici di una vita e ospiti in promozione che grazie all'empatia rara della padrona di casa riescono a portare a casa risultati importanti spendendo davvero poco. E così si va avanti ma al tempo stesso si rinforza e si aiuta Mara affiancandole alcuni volti di prim'ordine.

Mara Venier resta a Domenica In: l'indiscrezione - Mara Venier continuerà a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico.

