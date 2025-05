Domenica In Gabriele Corsi tra i possibili conduttori la scelta strategica di Mara Venier

Mentre la stagione televisiva 2024/2025 si avvia alla conclusione, si intensificano le discussioni sui futuri palinsesti e sulla conduzione di Domenica In. Mara Venier ha già annunciato il suo ritorno, ma si susseguono voci su possibili cambiamenti e nuove figure che potrebbero affiancarla o sostituirla, tra cui Gabriele Corsi.

La stagione televisiva 20242025 sta volgendo al termine, ma già si rincorrono le indiscrezioni sui prossimi palinsesti. Negli ultimi giorni si parla molto soprattutto di Domenica In, visto che Mara Venier ha rivelato che resterà al comando dello show televisivo anche il prossimo anno ma che non sarà l’unica conduttrice del programma televisivo. Anzi la presentatrice ha intenzione di proporre al suo affezionato pubblico, proprio uno show televisivo corale, in cui i protagonisti saranno diversi, ritornando un po’ alle origini del format televisivo. Diverse sono le supposizioni riguardo i professionisti dello spettacolo che potrebbero affiancare Mara Venier ma, nelle ultime ore, è stato reso noto un nuovo nome. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Domenica In, Gabriele Corsi tra i possibili conduttori, la scelta strategica di Mara Venier

Mara Venier resta a Domenica In: l’indiscrezione - Mara Venier continuerà a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico. 🔗continua a leggere

