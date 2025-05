Domenica In diventa corale Mara Venier resta ma non è sola | ecco il conduttore al suo fianco

Domenica In si rinnova: nella stagione 2025/2026, Mara Venier lascia il timone da sola e abbraccia una conduzione corale, con un nuovo co-conduttore al suo fianco. Questo cambiamento segna un'importante evoluzione per il noto programma di Rai 1, promettendo nuove dinamiche e fresche strategie per intrattenere il pubblico della domenica pomeriggio. Scopriamo insieme i dettagli di questa sorprendente trasformazione.

Nuova stagione, nuove strategie. Domenica In, lo storico contenitore della domenica pomeriggio di Rai 1, si prepara a una rivoluzione che sa di sfida. Dopo anni di conduzione solitaria da parte della regina incontrastata Mara Venier, la stagione 20252026 si annuncia con una conduzione corale. Una scelta che fa discutere: come si potrà parlare davvero di coralità quando in scena c’è la Zia Mara, presenza carismatica e totalizzante? Eppure, la direzione Intrattenimento Daytime è convinta del nuovo corso e pronta ad affiancarle un volto inedito per il programma. Vi sveliamo di chi si tratta. Domenica In, Mara Venier presenta con un partner: ecco chi è. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Domenica In diventa corale, Mara Venier resta ma non è sola: ecco il conduttore al suo fianco

Cosa riportano altre fonti

