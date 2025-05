Domenica al Museo e Festa della Repubblica | 1 e 2 giugno ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali

Il 1 e 2 giugno 2025, in occasione della Festa della Repubblica, musei e parchi archeologici statali apriranno gratuitamente le loro porte. Torna la #domenicalmuseo, un'opportunità imperdibile per esplorare il patrimonio culturale italiano. Non perdere l'occasione di vivere un lungo ponte festivo all'insegna della cultura e della scoperta!

In arrivo un lungo ponte festivo con ben due giorni di aperture gratuite di musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. Domenica 1 giugno 2025 si rinnova l'appuntamento con la #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei luoghi...

