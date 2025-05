Domani lavori sulla rete idrica Disagi in arrivo

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Montecatini, domani dalle 8.30 alle 13.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Bovio, Cappellini, Imbriani, Nizza, Balducci e Savi. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, venerdì 30 maggio, con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domani lavori sulla rete idrica. Disagi in arrivo

