Domanda e offerta di lavoro Tavoli cittadini di confronto nasce lo Sportello imprese

Nasce lo Sportello imprese, un'iniziativa dedicata a facilitare il dialogo tra domanda e offerta di lavoro. A partire dal 3 giugno, sarà attivo un nuovo sito che fungerà da vetrina per le attività e i servizi offerti dall'associazione e dai soci, promuovendo così opportunità di collaborazione e crescita professionale. I tavoli cittadini di confronto rappresentano un ulteriore passo verso un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo.

Uno Sportello imprese per dare assistenza e fornire approfondimenti gratuiti, dal 3 giugno un nuovo sito, una vetrina delle attività e dei servizi dell’associazione e dei soci, che diventerà un vero e proprio portale per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. E infine tavoli cittadini di confronto. Riparte da qui Ilas, Associazione Imprenditori Lainatesi Associati, 50 imprese che producono oltre 2,5 miliardi di fatturato ed occupano più di 3.500 lavoratori, in vari settori, dalla chimica alla produzione alimentare, dalla farmaceutica alla meccatronica, dalla grafica ai servizi e professioni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Domanda e offerta di lavoro. Tavoli cittadini di confronto nasce lo Sportello imprese

