Dolore ad Afragola | trovata senza vita Martina Carbonaro aveva solo 14 anni

Afragola è in lutto per la tragica morte di Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni, trovata senza vita in un edificio abbandonato vicino all’ex stadio “Moccia”. Questo drammatico evento ha scosso profondamente la comunità, lasciando famiglie e amici in stato di shock. I Carabinieri stanno indagando sulle circostanze della sua morte, mentre il dolore e la tristezza si diffondono tra i cittadini.

Una notizia che spezza il cuore e sconvolge un’intera comunità: Martina Carbonaro, appena 14 anni, è stata trovata morta questa notte in un edificio diroccato adiacente all’ex stadio “Moccia” di Afragola nel Napoletano. Il suo corpo è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, al termine di serrate ricerche iniziate subito dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla madre nella notte di lunedì 26 maggio. Martina Carbonaro si era allontanata dalla sua abitazione nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, per uscire con un’amica a prendere un gelato... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Dolore ad Afragola: trovata senza vita Martina Carbonaro, aveva solo 14 anni

