Docenti supplenti di sostegno confermati da famiglie | richieste entro il 31 maggio

Il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 stabilisce le modalità per confermare i docenti supplenti di sostegno a seguito delle richieste delle famiglie entro il 31 maggio. Questa iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito mira a garantire la continuità educativa per l’anno scolastico 2025/2026, rispondendo alle necessità degli studenti con disabilità.

Con il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le modalità per attuare la continuità del docente di sostegno su richiesta della famiglia per l’anno scolastico 20252026. Il provvedimento dà seguito a quanto previsto dall’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. L'articolo Docenti supplenti di sostegno confermati da famiglie: richieste entro il 31 maggio ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Su questo argomento da altre fonti

Riconferma supplenti sostegno, entro il 31 maggio richiesta della famiglia [MODELLO per i Dirigenti Scolastici]; Docenti sostegno precari confermati dalle famiglie, Valditara esulta per il via libera del Tar: ora tuteleremo meglio gli alunni con disabilità; Riconferma del supplente di sostegno per il 2025/26: conterà solo il primo bollettino delle nomine? Pillole di Question Time; Conferma Supplenti sul Posto per 2025/2026, Scadenza in Pochissimi Giorni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Conferma supplente sostegno per il 2025/26: quando dare disponibilità, come avviene la nomina, vantaggi. RISPOSTE AI QUESITI - A colloquio con la sindacalista Chiara Cozzetto Anief per spiegare i punti più critici del dm n. 32/2025, sulla conferma dell'insegnante di sostegno anche per l'anno scolastico 2025/26. La prima scade ... 🔗orizzontescuola.it scrive

Conferma supplente di sostegno per il 2025/26: innanzitutto verificare se il posto c’è ancora dopo i trasferimenti dei docenti di ruolo - Il primo step dell'iter che porterà all'attuazione del decreto n. 32/2025 cade alla fine di questa settimana: entro il 31 maggio la richiesta delle famiglie nei confronti del docente nominato al 31 a ... 🔗Lo riporta orizzontescuola.it

Supplente su posto di sostegno, per la Cisl scuola Rg/Sr problema serio - Ragusa - “Le disposizioni volte a consentire la conferma del supplente su posto di sostegno per favorire la continuità didattica, fortemente criticate in più ... 🔗Si legge su radiortm.it

Conferma dell'insegnante di sostegno: soluzione per la continuità didattica?