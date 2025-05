Docenti e ATA in piazza | Uniti per la Dignità Chiediamo stipendio adeguato a ruoli e responsabilità IL DOCUMENTO

Il 27 maggio 2025, docenti e personale ATA si sono uniti in un flash mob silenzioso in diverse città italiane, tra cui Milano, Bologna e Roma, per chiedere riconoscimento e un adeguamento degli stipendi in relazione ai loro ruoli e responsabilità. Questa manifestazione, simbolo di unità e dignità, ha percorso il paese, sottolineando le sfide quotidiane affrontate da questi professionisti nel settore dell'istruzione.

Il 27 maggio 2025, alle 15.30 si è tenuto un flash mob di docenti e personale ATA in piazze di alcune città italiane: Milano, Bologna, Genova, Roma, Napoli e Cagliari. La protesta silente ha attraversato tutto l’Italia, uniti insieme docenti e personale Ata per manifestare per la loro dignità. L'articolo Docenti e ATA in piazza: Uniti per la Dignità. Chiediamo stipendio adeguato a ruoli e responsabilità. IL DOCUMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

