Docente di ruolo in esubero | il suo passaggio di ruolo non è garantito Le fasi dei trasferimenti

Nel contesto delle dinamiche scolastiche, il tema del docente di ruolo in esubero emerge come cruciale. La possibilità di un passaggio di ruolo non è garantita, a causa delle fasi dei trasferimenti che regolano questi movimenti. Questo articolo esplora le differenze tra trasferimenti e passaggi di ruolo, chiarendo perché il punteggio elevato non sempre assicura il cambiamento desiderato.

Trasferimenti e passaggi di ruolocattedra sono movimenti distinti e separati che si effettuano su un determinato numero di posti assegnato rispettivamente agli uni e agli altri. Ecco perché si può non ottenere il passaggio con punteggio più alto di chi ha avuto il trasferimento e viceversa. L'articolo Docente di ruolo in esubero: il suo passaggio di ruolo non è garantito. Le fasi dei trasferimenti ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

