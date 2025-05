Doccia fredda per Elly Conte | Ma quale campo largo in politica la somma aritmetica non funziona

L'entusiasmo di Elly Schlein per le recenti vittorie elettorali si è affievolito, rivelando le sfide che la nuova dirigenza del Partito Democratico deve affrontare. L'illusione di un "campo largo" in politica appare più complessa, e le speranze di un cambiamento immediato si scontrano con la realtà. In questo articolo, esploreremo le difficoltà che minacciano le ambizioni della Schlein e le implicazioni per il futuro del partito.

L’ebbrezza per la vittoria è già sfumata. Il sogno di Elly Schlein, che ha esultato come una scolaretta appena promossa per la conquista di Genova e la riconferma di Ravenna, è durato lo spazio di un mattino. Il vento è cambiato, ha detto al mondo, “non ci hanno visto arrivare.” e giù trionfalismi su spallate alle porte. “Fossi in Giorgia Meloni comincerei a preoccuparmi, è il sintomo che qualcosa nel suo rapporto con il Paese si è rotto”, ha giurato sentendosi già a Palazzo Chigi. L’analisi non è poi così raffinata: uniti si vince, l’ammucchiata paga. Il sogno infranto di Elly Schlein: uniti si vince... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Doccia fredda per Elly, Conte: “Ma quale campo largo, in politica la somma aritmetica non funziona”

Ne parlano su altre fonti

Doccia fredda Pd e Grillo non vota. Processo a Conte - «Elly Schlein deve smettere di subire i veti, inseguendo Conte si distrugge il centrosinistra», dice Renzi ai suoi. E ricorda le tappe dei prossimi mesi: «In Toscana, Campania e Puglia il Pd ... 🔗Si legge su ilgiornale.it

Doccia fredda per Conte. La figlia di Moro firma con la Meloni: mandatelo via - Doccia gelata per Giuseppe Conte. In un'intervista rilasciata qualche tempo fa a Marco Travaglio, aveva confessato che il suo modello politico è Aldo Moro. Peccato che proprio la figlia di Aldo ... 🔗Lo riporta iltempo.it

Doccia fredda: 6 benefici della cold therapy (sì anche in inverno) - Quali sono i benefici della doccia fredda? Può davvero essere una soluzione per stare bene ed essere felici? In qualche modo sì. Adorata da star come Lady Gaga e Miranda Kerr, oltre che dagli ... 🔗Lo riporta vogue.it

Doccia fredda per la Juventus “Non sarà Antonio Conte”