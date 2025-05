Doc Eolie o Doc Salina | dibattitto in corso tra i viticoltori Il presidente del Consorzio Pollastri | Il problema è chi non vinifica in loco

Il dibattito tra i viticoltori di Doc Eolie e Doc Salina, guidato dal presidente del Consorzio Pollastri, riguarda le sfide della vinificazione in loco e i contrasti sui disciplinari. Si lavora per trovare un confronto costruttivo, con un importante convegno in calendario a settembre tra esperti del settore.

Nella compagine consortile si lavora per appianare i contrasti nati negli ultimi anni sul tema dei disciplinari. A settembre un convegno per un confronto tra esperti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Doc Eolie o Doc Salina: dibattitto in corso tra i viticoltori. Il presidente del Consorzio Pollastri: “Il problema è chi non vinifica in loco”

Approfondimenti da altre fonti

Doc Eolie o Doc Salina: dibattitto in corso tra i viticoltori. Il presidente del Consorzio Pollastri: Il problema è chi non vinifica in loco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Non solo Passito: è la Malvasia secca a trainare l'economia vitivinicola delle Eolie. E adesso i produttori vogliono la Doc Salina - La malvasia è un’uva senza confini, ma sulle Eolie si è costretti a ... stanno lavorando affinché l’Igt Salina sparisca per fare posto alla Doc Salina, riconoscendo così prestigio e ... 🔗gamberorosso.it scrive

Salina Doc Fest XVII edizione “Donna oltre confini”: Dal 13 al 17 Settembre 2023 Salina, Isole Eolie - Ricco di iniziative e anteprime il programma del Salina Doc Fest, che quest’anno si focalizzerà sulla ... Nel nuovo concept realizzato da QMI Stardust, dalle acque profonde delle Isole Eolie emerge un ... 🔗Da ilmetropolitano.it

La XVI Edizione del “SalinaDocFest” approda alle Eolie - CON QUATTRO GIORNATE DEDICATE ALL’INCONTRO TRA CINEMA DEL REALE E CINEMA DI FINZIONE. AL CENTRO DELLA KERMESSE, L’ISOLA COME REALTÀ E COME METAFORA, PER RACCONTARE UN FUTURO MIGLIORE. Da giovedì 15 a ... 🔗Come scrive lavocedellisola.it

SalinaDocFest XVI Edizione - Salina