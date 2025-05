Dobbiamo aspettarci il ritorno di Ultron in Vision Quest?

Nel Marvel Cinematic Universe, il legame tra Visione e Ultron rappresenta un contrasto potente tra bene e male. Con l'arrivo di "Vision Quest", i fan ipotizzano un inquietante ritorno di Ultron, che potrebbe mettere in grave pericolo Visione e alterare radicalmente il suo destino. Scopriamo come questa teoria potrebbe influenzare il futuro dell’eroe e le implicazioni per l’intero universo Marvel.

Nel Marvel Cinematic Universe, un buon cattivo è spesso lo specchio oscuro dell’eroe — e Visione e Ultron sono l’uno l’opposto dell’altro. Ora, una teoria dei fan potrebbe aver svelato il modo più inquietante in cui Ultron potrebbe tornare. e le conseguenze potrebbero essere gravi per Visione e gli Avengers. Tra le poche certezze che abbiamo sulla miniserie Vision Quest, attualmente in produzione, c’è il ritorno di James Spader nel ruolo di Ultron. Non è ancora chiaro se si tratterà solo di un cameo o di una vera e propria resurrezione, ma i fan stanno già formulando ipotesi — e una in particolare sta guadagnando consensi su Reddit... 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Dobbiamo aspettarci il ritorno di Ultron in Vision Quest?

