Dl Sicurezza Conte | Noi difendiamo criminali? Governo ridicolo negli attacchi che ci fa

L'articolo analizza le critiche al Decreto Sicurezza del governo Conte, evidenziando come i suoi provvedimenti possano risultare ridicoli e controproducenti. Attraverso un confronto con le affermazioni del ministro Salvini, si mette in discussione l'efficacia delle politiche attuate, sottolineando il rischio di compromettere la sicurezza pubblica per meri interessi politici e finanziari.

“Se è vero che andando contro il Dl sicurezza difendiamo i criminali? Posso rispondere al ministro dell’insicurezza, al ministro Salvini, che rende le strade più insicure facendo un capolavoro: raccogliere tutti i finanziamenti che servono per la manutenzione delle strade provinciali e metterli sul progetto del Ponte sullo Stretto”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte rispondendo alle domande dei cronisti sulle dichiarazioni di Matteo Salvini, a margine dell’evento di presentazione del libro ‘Contro le due destre. Per un governo del 99%’, edito da Futura Editrice. “Posso rispondere a un ministro che genera insicurezza? Posso rispondere a un governo che sulla sicurezza tiene centinaia di rappresentanti delle nostre forze armate in Albania a non far nulla?”, aggiunge il leader pentastellato facendo riferimento alla trasformazione in un CPR dei centri di accoglienza dei migranti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, Conte: “Noi difendiamo criminali? Governo ridicolo negli attacchi che ci fa”

