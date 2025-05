dl sicurezza c è il sì della camera

La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia sul decreto sicurezza, con 201 voti favorevoli e 117 contrari. Il provvedimento introduce nuove misure, tra cui una maggiore repressione delle occupazioni abusive di immobili e la criminalizzazione del blocco stradale, insieme a strategie potenziate per combattere terrorismo e violenza. Questo passaggio segna un'importante fase nell'approvazione di normative destinate a garantire la sicurezza pubblica.

L’aula della Camera ha approvato ieri la questione di fiducia posta dal governo sul decreto sicurezza. I sì sono stati 201, 117 i no, 5 gli astenuti. Il decreto prevede una stretta sulle occupazioni abusive delle case ma anche il reato di blocco stradale; le misure contro il terrorismo, un giro di vite sulle rivolte in carcere e le misure per le detenute madri e una stretta sulla cannabis light. Sono alcuni dei punti del decreto sicurezza un provvedimento di 39 articoli che ha recepito gran parte del ddl in materia risalente al 2023 e che, dopo l’approvazione della Camera è rimasto fermo in Senato per poi essere riproposto a seguito di una serie di aggiustamenti... 🔗 Leggi su Quotidiano.net