Divine in front row con abiti-peplo | da Deva Cassel e Beatrice Borromeo incinta le Minerve in bianco alla sfilata Dior a Roma

Alla sfilata Dior Cruise 2026, andata in scena nella scenografica Villa Albani Torlonia a Roma, il bianco ha avuto il compito di unire passato e presente, arte e stile, modelle e celebrity. Un colore scelto da Maria Grazia Chiuri per rendere omaggio alla figura di Mimì Pecci Blunt, mecenate e anima del leggendario Bal Blanc del 1930. Ma anche per vestire una lunga lista di star presenti in front row allo show, tra cui Beatrice Borromeo e Deva Cassel. Tra colonne neoclassiche e giardini all’italiana, le nuove Minerve della maison hanno sfoggiato look total white pronti per essere replicati questa estate 2025... 🔗 Leggi su Amica.it