Dispersione scolastica al minimo storico del 98% ma Invalsi mantiene alta la guardia Ricci | Divari territoriali e inclusività le priorità per raggiungere gli obiettivi europei

Il seminario "Il miglioramento dell'offerta formativa" ha ospitato Roberto Ricci, presidente dell'Invalsi, che ha presentato dati incoraggianti sulla dispersione scolastica, scesa al minimo storico del 9,8%. Nonostante i progressi, l'Invalsi resta vigile, ponendo al centro del dibattito i divari territoriali e l'inclusività, elementi cruciali per raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei in ambito educativo.

