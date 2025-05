Disney+ tutte le novità in arrivo a giugno | dal cartoon Elio a Italia' s Got Talent film e serie Il palinsesto estivo

Giugno si preannuncia entusiasmante per gli amanti di Disney, con l'arrivo di nuove produzioni come il cartoon "Elio" e il talent "Italia's Got Talent" in versione film. Durante il primo Disney Italia Showcase, tenutosi al Teatro Alcione di Milano, The Walt Disney Company Italia ha rivelato il palinsesto estivo e le novità imperdibili per tutti gli appassionati. Scopri tutte le sorprese in arrivo!

