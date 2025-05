Disney Italia Showcase | tutte le novità presentate a Milano

Il Disney Italia Showcase, tenutosi per la prima volta a Milano, ha svelato entusiastiche novità tra cui le voci italiane del prossimo film Disney e Pixar, "Elio". Questo evento rappresenta una significativa occasione per scoprire cosa riserva il futuro della magia Disney nel nostro Paese. Preparati a immergerti in un universo di emozioni e sorprese!

Disney Italia Showcase: tutte le novità presentate a Milano Per la prima volta The Walt Disney Company Italia ha presentato oggi a Milano DISNEY ITALIA SHOWCASE. Tra le novità, nel corso dell’evento sono state svelate le voci italiane del nuovo film Disney e Pixar Elio, che uscirà nelle sale italiane il 18 giugno 2025: Andrea Fratoni (Elio), Alexander Gusev (Glordon), Alessandra Mastronardi (voce di Olga Solís, zia di Elio), Adriano Giannini (voce di Lord Grigon), Lucio Corsi (voce dell’ambasciatore Tegmen) e Neri Marcorè (voce del Manuale Universale dell’Utente). A seguire, sono saliti sul palco i giudici di Italia’s Got Talent: Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e la new entry di quest’anno Alessandro Cattelan, insieme a Fru dei The Jackal, uno dei due conduttori dello show (in coppia con Aurora Leone). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Disney Italia annuncia il lancio globale di Alien: Pianeta Terra e The Bear 4 in full season - Disney Italia svela il lancio globale di due attesissime produzioni: "Alien: Pianeta Terra" e la quarta stagione di "The Bear". 🔗continua a leggere

