Disney Italia Showcase | tutte le novità Disney in arrivo!

Oggi si è tenuto a Milano il DISNEY ITALIA SHOWCASE, un evento storico per The Walt Disney Company Italia. Durante la presentazione, sono state svelate entusiasmanti novità, tra cui le voci italiane del nuovo film Disney e Pixar "Elio", in arrivo nelle sale il 18 giugno 2025, con Andrea Fratoni nel ruolo principale. Scopri tutte le sorprese che ci attendono!

Per la prima volta The Walt Disney Company Italia ha presentato oggi a Milano DISNEY ITALIA SHOWCASE. Tra le novità, nel corso dell’evento sono state svelate le voci italiane del nuovo film Disney e Pixar Elio, che uscirà nelle sale italiane il 18 giugno 2025: Andrea Fratoni (Elio), Alexander Gusev (Glordon), Alessandra Mastronardi (voce di Olga Solís, zia di Elio), Adriano Giannini (voce di Lord Grigon), Lucio Corsi (voce dell’ambasciatore Tegmen) e Neri Marcorè (voce del Manuale Universale dell’Utente). A seguire, sono saliti sul palco i giudici di Italia’s Got Talent: Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e la new entry di quest’anno Alessandro Cattelan, insieme a Fru dei The Jackal, uno dei due conduttori dello show (in coppia con Aurora Leone)... 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disney Italia Showcase: tutte le novità Disney in arrivo!

