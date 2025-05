Disney Italia Showcase | Elio Italia’s Got Talent live e UEFA Women’s Champions League su Disney+

Il primo Disney Italia Showcase ha regalato un'emozionante parata di stelle, presentando le attesissime uscite cinematografiche e le novità nei parchi e nelle crociere. Tra le principali sorprese, la futura lineup dei contenuti su Disney+, inclusa la UEFA Women’s Champions League e le voci italiane del nuovo film Disney e Pixar "Elio". Un evento imperdibile per gli amanti del mondo Disney!

PARATA DI STAR SUL PALCO DEL PRIMO DISNEY ITALIA SHOWCASE PRESENTATE LE PROSSIME USCITE CINEMATOGRAFICHE, LE NOVITÀ DI PARCHI E CROCIERE, LA FUTURA LINEUP DEI CONTENUTI IN ARRIVO SU DISNEY+, TRA CUI LA UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE SVELATE LE VOCI ITALIANE DEL NUOVO FILM DISNEY E PIXAR ELIO: ANDREA FRATONI (ELIO), ALEXANDER GUSEV (GLORDON), ALESSANDRA MASTRONARDI (OLGA... 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Disney Italia Showcase: Elio, Italia’s Got Talent live e UEFA Women’s Champions League su Disney+

Approfondimenti da altre fonti

Disney Italia Showcase: Elio, Italia’s Got Talent live e UEFA Women’s Champions League su Disney+; Disney Italia Showcase: Avatar 3, Follemente e i nuovi show in arrivo su Disney+; Disney Italia Showcase: tutte le novità Disney Plus, cinema e parchi; Tutte le novità dal primo Disney Italia Showcase. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Disney+, tutte le novità in arrivo a giugno: dal cartoon Elio a Italia's Got Talent, film e serie. Il palinsesto estivo - Teatro Alcione, Milano. L'occasione è di quelle importanti: il primo Disney Italia Showcase presentato da The Walt Disney Company Italia. Evento che ha svelato le prossime ... 🔗leggo.it scrive

Disney Italia Showcase: Elio, Italia’s Got Talent live e UEFA Women’s Champions League su Disney+ - PARATA DI STAR SUL PALCO DEL PRIMO DISNEY ITALIA SHOWCASE PRESENTATE LE PROSSIME USCITE... Scopri cosa c'è da sapere, clicca qui per leggere e ottenere tutte le risposte! 🔗Come scrive digital-news.it

Elio, svelate le voci italiane del nuovo film Pixar: ci sono anche Alessandra Mastronardi e Lucio Corsi! - In attesa del debutto nelle sale il prossimo 18 giugno, è stato finalmente svelato il cast vocale italiano del film d'animazione Elio. 🔗Secondo cinematographe.it

Inside Out 3 (2025) - First Trailer | Pixar