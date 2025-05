Disney Italia Showcase | da Italia' s Got Talent al calcio cosa vedremo su Disney+

Il Disney Italia Showcase, tenutosi al Teatro Alcione di Milano, ha svelato le entusiasmanti novità in arrivo su Disney+ e al cinema. Da "Italia's Got Talent" al calcio, passando per la nuova serie di Ryan Murphy "All's Fair" e il progetto di Elio con Lucio Corsi, scopriamo insieme tutte le serie, i film e gli show che arricchiranno l’esperienza di streaming nei prossimi mesi.

Da Elio, con la voce di Lucio Corsi, alla nuova serie di Ryan Murphy, All's Fair, tutte le serie, i film, gli show e lo sport che vedremo nei prossimi mesi in streaming su Disney+ e al cinema. Al Teatro Alcione di Milano, The Walt Disney Company Italy ha fatto il suo primo Disney Italia Showcase, mostrando a stampa e addetti ai lavori tutto quello che vedremo nei prossimi mesi in sala e in streaming su Disney+. Non solo: ci sono novità anche per quando riguarda il parco di divertimenti Disneyland Paris e le crociere. A introdurre la serata Daniel Frigo, CEO e Country Manager dell'azienda, insieme a un ospite d'eccezione: Topolino in persona... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Disney Italia Showcase: da Italia's Got Talent al calcio, cosa vedremo su Disney+

