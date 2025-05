Disney+ in diretta per la finale di Italia’s Got Talent

Il 31 ottobre, la finale di Italia's Got Talent si prepara a conquistare il pubblico con una novità entusiasmante: per la prima volta, sarà trasmessa in diretta su Disney+. Scopri come la celebre piattaforma di streaming celebra il talento italiano, portando sullo schermo nuove promesse artistiche in un evento imperdibile per gli appassionati di spettacolo.

Italia’s Got Talent torna a selezionare nuovi artisti. Certo, in pochi (o pochissimi) lo vedranno perché il format sarà nuovamente trasmesso da Disney+, ma c’è una novità. Novità che fa quasi sorridere e annunciata con grande entusiasmo da The Walt Disney Company: la finale del 31 ottobre sarà visibile in diretta sulla piattaforma. Una piattaforma che si piega, dunque, alle regole della tv tradizionale. Avanguardia pura. Comuque, come vi abbiamo anticipato, la giuria vedrà fuori l’influencer Khabi Lame e dentro Alessandro Cattelan. Il conduttore siederà al fianco dei veterani Frank Matano (con otto edizioni alle spalle) e Mara Maionchi (con cinque) e di Elettra Lamborghini, arrivata lo scorso anno tra i giurati... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Disney+ in diretta per la finale di Italia’s Got Talent

