Disney dreamlight valley | cosa aspettarsi dal tema estivo del star path

Scopri le anticipazioni sul tema estivo del Star Path di Disney Dreamlight Valley, tra nuove sfide e sorprese dedicate all'estate. Con l’ultimo aggiornamento ispirato a Alice in Wonderland che si avvicina alla conclusione, i fan si preparano alla prossima fase di contenuti emozionanti e divertenti in arrivo nel Giardino della Fantasia.

anticipazioni sul prossimo star path di disney dreamlight valley. Con la conclusione dell’aggiornamento dedicato a Alice in Wonderland e il countdown che si avvicina alla fine del percorso nel Giardino della Fantasia, l’attenzione degli appassionati si concentra sulla prossima fase di contenuti. La durata attuale del percorso Star Path terminerĂ il 10 giugno 2025, lasciando circa una settimana per completare le ricompense prima dell’inizio di un nuovo ciclo. Si prevede che il prossimo Star Path sarĂ disponibile entro la fine di giugno, mantenendo così la continuitĂ degli aggiornamenti stagionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Disney dreamlight valley: cosa aspettarsi dal tema estivo del star path

