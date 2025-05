Disney di tutto e di Plus | da The Bear a Springsteen

Scopri le ultime novità del mondo Disney+, che spaziano dall'atteso legal drama "All’s Fair" con Kim Kardashian, al finale di "The Bear" con Jeremy Allen White. Non perdere neppure il debutto della nuova serie Marvel "Ironheart" e altri imperdibili progetti in arrivo. Preparati a un autunno ricco di emozioni e sorprese nella programmazione di Disney!

Kim Kardashian in versione avvocatessa divorzista in All’s Fair, legal drama firmato da Ryan Murphy in arrivo in autunno, il ritorno ai fornelli dello chef Carmy di Jeremy Allen White per il finale di The Bear (26 giugno), la nuova serie Marvel Ironheart (25 giugno) e i nuovi capitoli in arrivo nel corso dell’anno di Daredevil: Rinascita, High Potential, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Paradise, Shogun e Only Murders in the Building 5. Sono solo alcune delle serie presentate a Milano nel corso del primo Disney Italia Showcase organizzato da The Walt Disney Company Italia alla presenza di Topolino in persona... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Disney di tutto e di Plus: da The Bear a Springsteen

Se ne parla anche su altri siti

Disney di tutto e di Plus: da The Bear a Springsteen; Disney Italia Showcase: tutte le novità Disney Plus, cinema e parchi; Solo 5,99 €/mese e guardi tutto in streaming su Disney+; TIMVISION con Netflix, Disney+ e Prime Video a meno di 10 € a maggio 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Disney Italia Showcase: tutte le novità Disney Plus, cinema e parchi - The Walt Disney Company Italia ha presentato tutte le novità in arrivo in streaming su Disney Plus, al cinema e non solo all'evento Disney Italia Showcase. 🔗Da spaziogames.it

Disney Plus, film e serie tv in uscita a giugno 2025: tornano a sorpresa The Bear e Ironheart, l'erede di Ironman - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... 🔗Scrive libero.it

Disney Plus, film e serie tv in uscita ad aprile 2025: tornano Spiderman e il capolavoro di James Cameron 'The Abyss' - Film in uscita ad aprile su Disney Plus Sul fronte dei film ... l’offerta della piattaforma continua a sorprendere e ad appassionare il pubblico di tutte le età. 🔗Si legge su libero.it

Brr Brr Patapim #meme#shorts#trending#popular#ai#viral#fyp