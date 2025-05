Disagi per i toscani diretti a Londra | volo con 15 ore di ritardo

Un viaggio da incubo per i toscani diretti a Londra: il volo BA607 di British Airways, in partenza da Pisa, ha subìto un ritardo di quasi quindici ore. I passeggeri, inizialmente pronti a partire per la capitale britannica, si sono trovati ad affrontare disagi imprevedibili, segnando una giornata da dimenticare per molti.

Pisa, 28 maggio 2025 – Giornata da incubo per molti passeggeri toscani diretti a Londra. Il volo BA607 operato da British Airways, previsto in partenza da Pisa nella serata di martedì 27 maggio alle 20:10, è atterrato con quasi quindici ore di ritardo, provocando forti disagi ai viaggiatori. I passeggeri, una volta giunti a Londra, sono stati costretti a trascorrere l’intera notte e parte della mattina successiva all’interno dell’aeroporto di Heathrow, dove l’arrivo è stato registrato soltanto alle 12:20 di oggi. Una lunga attesa che ha causato disservizi per chi era in viaggio per motivi di lavoro, salute o semplicemente per turismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disagi per i toscani diretti a Londra: volo con 15 ore di ritardo

Se ne parla anche su altri siti

Londra, chiuso l'aeroporto di Gatwick: tanti disagi per i passeggeri diretti a Bari - Molti i disagi dei passeggeri, tra loro anche alcuni baresi, bloccati per ore nell'aeroporto senza poter rientrare a casa. A raccontarcelo è uno di loro, Marino Spilotros, costretto a dover ... 🔗Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Blackout a Heathrow per un incendio: aeroporto chiuso e disagi anche nei prossimi giorni - Una catastrofe che sta causando disagi in tutto il ... almeno 1.351 voli da e per Londra, ha riferito il sito Flightradar, sottolineando che circa 120 aerei diretti a Heathrow erano in volo ... 🔗Riporta tg24.sky.it

Heathrow, aeroporto chiuso: voli cancellati per 260 mila persone, disagi per almeno una settimana. Cosa è successo a Londra - Un incendio nei paraggi ferma Londra Heathrow, il più grande hub ... Tra questi il volo American Airlines AA20 decollato da Dallas e diretto a Heathrow ma fatto scendere a Bangor, nel Maine ... 🔗Riporta msn.com

Maltempo in Europa, cancellazioni e ritardi negli aeroporti di Francoforte, Parigi e Londra