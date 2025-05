Disagi per i lavori in via Cervese Traffico caos si corre ai ripari

L'inizio dei lavori di sostituzione dei sottoservizi in via Cervese, nella zona del sottopasso dell'A14, ha generato significativi disagi al traffico. In risposta alla congestione verificatasi nella mattina di lunedì, l'ufficio Mobilità del Comune di Cesena ha adottato nuove misure per mitigare i disagi e garantire una circolazione più fluida nella zona interessata.

Considerata la situazione di congestione del traffico venutasi a creare nella mattina di lunedì, in occasione dell’avvio degli interventi di sostituzione dei sottoservizi in via Cervese nel tratto del sottopasso dell’autostrada A14, l’ufficio MobilitĂ del Comune di Cesena ha emesso una nuova ordinanza riguardante le temporanee modifiche alla viabilitĂ che resteranno in vigore fino alla conclusione dell’intervento programmato. Nel dettaglio, sono interessate via Chiaviche, nel tratto che si estende dalla rotonda Emilio Segre a via Targhini, via Sant’AgĂ , da via Targhini alla rotonda Giulio Natta, e via Pisignano, all’intersezione con le vie Calcinaro e Violone di Gattolino... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disagi per i lavori in via Cervese. Traffico caos, si corre ai ripari

