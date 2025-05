Dirigenza Juve come cambia con l’arrivo di Comolli? Dal ruolo dell’ex presidente di Tolosa a Scanavino | importanti aggiornamenti

Con l'arrivo di Damien Comolli, ex presidente del Tolosa, la dirigenza della Juventus si prepara a significativi cambiamenti. Questo articolo esplora le possibili evoluzioni e le implicazioni che il nuovo dirigente potrebbe avere sulle strategie del club, direttamente sotto la regia di Scanavino. Rimanete aggiornati sulle mosse future della Vecchia Signora.

Dirigenza Juve, come cambia con l'arrivo di Comolli in bianconero? Tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club. Arrivano importanti aggiornamenti su quello che sarà il futuro della dirigenza della Juve con il sempre più probabile arrivo di Comolli, ex presidente del Tolosa. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, Maurizio Scanavino ricoprirà il ruolo di amministratore delegato con Comolli che sarebbe direttore generale del club. DIRIGENZA JUVE – «Damien Comolli dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore generale, a riporto di Maurizio Scanavino unico AD».

