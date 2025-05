Dirigenza Juve come cambia con l’arrivo di Comolli? Dal ruolo dell’ex presidente del Tolosa a Scanavino | importanti aggiornamenti

L'arrivo di Damien Comolli, ex presidente del Tolosa, segna una nuova era per la dirigenza della Juventus. Con questa importante acquisizione, il club bianconero si prepara a mettere in atto strategie significative per il futuro. In questo articolo, esploreremo le implicazioni e i cambiamenti che questa novità porterà, analizzando le mosse strategiche della dirigenza e il ruolo centrale di Comolli nel nuovo progetto.

Dirigenza Juve, come cambia con l'arrivo di Comolli in bianconero? Tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club. Arrivano importanti aggiornamenti su quello che sarà il futuro della dirigenza della Juve con il sempre più probabile arrivo di Comolli, ex presidente del Tolosa. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, Maurizio Scanavino ricoprirà il ruolo di amministratore delegato con Comolli che sarebbe direttore generale del club. DIRIGENZA JUVE – «Damien Comolli dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore generale, a riporto di Maurizio Scanavino unico AD».

Calciomercato Juve, la dirigenza non molla quell'obiettivo: possibile colpo dal top club europeo! I dettagli - La Juventus è determinata a rafforzare la propria rosa nel prossimo calciomercato, puntando su Nuno Tavares come principale obiettivo.

