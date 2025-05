DIRETTA Conference League finale Betis-Chelsea | segui la cronaca LIVE

Segui in diretta la finale della Conference League tra Betis e Chelsea alla Tarczynski Arena di Wroclaw. Calciomercato.it ti offre la cronaca live di questo entusiasmante incontro, dove i biancoverdi di Pellegrini sfidano i blues di Maresca in un'accessus importante. Scopri la squadra che si contenderà il prestigioso trofeo per la stagione 2024-25!

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Tarczynski Arena’ tra i biancoverdi di Pellegrini e i blues di Maresca in tempo reale Il Betis e il Chelsea si affrontano a Wroclaw in Polonia nella finalissima che assegna la coppa della Conference League per la stagione 2024-25. Una sfida in gara secca tra due formazioni che puntano a coronare una stagione abbastanza positiva con la conquista di un trofeo che sarà diretta dall’arbitro bosniaco Peljto. Pellegrini e Maresca, allenatori di Betis e Chelsea (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato i biancoverdi di Manuel Pellegrini, già qualificati alla prossima Europa League grazie al sesto posto finale nella Liga spagnola, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati in quindicesima posizione nel girone unico ed aver eliminato nell’ordine il Gent, il Vitoria Guimaraes, lo Jagiellonia e la Fiorentina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Conference League, finale Betis-Chelsea: segui la cronaca LIVE

La vittoria finale della Conference League insieme a James sarebbe “roba che sogni”, dice Colwill - Levi Colwill, difensore del Chelsea, esprime la sua aspirazione a vincere la Conference League, sottolineando l'importanza di completare il set di trofei del club. 🔗continua a leggere

