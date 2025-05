Dior sceglie Roma | la sfilata di Cruise 2026 si è svolta a Villa Albani Torlonia

Dior ha scelto Roma e la storica Villa Albani Torlonia per la sfilata della Cruise 2026, un evento che celebra l’eccellenza dell’Haute Couture. Questo straordinario viaggio esplorativo fonde artigianalità, arte, teatro e cinema, sottolineando l'Italia come patria della moda, dove creatività e qualità risplendono come tratti distintivi dell'eccellenza artigianale.

Dior sceglie l'Italia per svelare i dettagli della prossima collezione Haute Couture. Un viaggio esplorativo che unisce artigianalità, arte, teatro e cinema. L'Italia è la patria della moda. Creatività e qualità sono i tratti distintivi dell'artigianalità nostrana. Caratteristiche che hanno diffuso il valore del Made in Italy in tutto il mondo. Non a caso l'industria della moda internazionale continua a tenere gli occhi puntati sul Belpaese. Maison italiane e straniere scelgono gli scenari suggestivi dello Stivale come location per le loro sfilate. Una scelta che esalta le bellezze storico-paesaggistiche italiane. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Dior sceglie Roma: la sfilata di Cruise 2026 si è svolta a Villa Albani Torlonia.

Ne parlano su altre fonti

Dior a Roma: dalla mostra En Route alla sfilata Cruise 2026; Dior sfila a Roma con il ballo fantasma di Maria Grazia Chiuri; Maria Grazia Chiuri: «Le sfilate sono tutte spettacoli, ma in teatro sarò più libera»; Deva Cassel alla Dior Cruise 2026: l'abito bianco couture esalta i ricci ribelli (e la Lady Dior con Cannage dorato). 🔗Ne parlano su altre fonti

Dior a Roma: la sfilata Cruise a Villa Albani Torlonia è un inno poetico alla teatralità della moda - Presentata con un cortometraggio diretto da Matteo Garrone, la collezione Cruise 2026 della maison parigina racchiude la magia onirica della cultura e dell'arte di cui la capitale italiana è culla. E ... 🔗Da vanityfair.it

Dior a Roma: la sfilata Cruise 2026 è un film. Anzi: una notte a teatro - Per presentare la collezione Dior Cruise 2026, la stilista Maria Grazia Chiuri è tornata nella sua città natale, Roma. 🔗Scrive amica.it

Con la sfilata Cruise 2026 di Dior, Maria Grazia Chiuri ha portato in passerella la bella confusione della sua Roma - …che, a Villa Albani Torlonia, con I Fantasmi del Cinema di Matteo Garrone, è anche un “bal de l’imagination” nella vita della contessa Mimì Pecci-Blunt tra Parigi e New York ... 🔗Secondo vogue.it

Parigi alta moda. La metamorfosi di Dior - le mag