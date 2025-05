Dior a Roma la sintesi delle arti Trionfo bianco tra magie barocche

A Roma, la maison Dior celebra un trionfo di arte e stile in un evento straordinario. Maria Grazia Chiuri, la prima direttrice creativa donna, porta un tocco di magia barocca nella sua città natale, trasformando la sfilata della collezione Cruise in un vero e proprio omaggio alla bellezza e alla femminilità. Un "bentornata a casa" che riunisce storie e culture in un'esperienza indimenticabile.

Altro che Arrivederci Roma – diffuso più volte nell’aria nei due giorni dell’evento. Questo è un “bentornata a casa“. La direttrice creativa di Dior, Maria Grazia Chiuri (prima donna al timone nella lunga storia della maison simbolo di femminilità) riappare nella sua città natale per la sfilata Cruise 2026. Ma non con la nostalgia di chi rientra: con la ferma dolcezza di chi ne prende possesso. Villa Albani, sede dell’evento che è stato preceduto da un tour dei luoghi capitolini a lei più cari, non è stata solo una scelta, ma una convocazione. Zero sentimentalismi: solo bellezza, controllo e un omaggio alle origini della sfilata di moda, un tempo sintesi tra arti e architetture, in una presentazione concepita come luogo dove i linguaggi creativi si intrecciano... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dior a Roma, la sintesi delle arti. Trionfo bianco tra magie barocche

