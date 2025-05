Dimmi La Verità | Giorgio Salvitti Fdi | Rinasce Artigiancassa credito e informazioni per gli artigiani

Il 28 maggio 2025, il senatore di Fratelli d'Italia, Giorgio Salvitti, annuncia la rinascita di Artigiancassa, un'iniziativa fondamentale per garantire accesso al credito e fornire informazioni vitali agli artigiani italiani. Scopri come questa nuova fase possa supportare il settore artigianale e contribuire alla crescita dell'economia locale. Continua a leggere per saperne di più!