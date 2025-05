Dimissioni Conte | la Juve sa già tutto

Antonio Conte, fresco vincitore dello Scudetto con il Napoli, si trova ora di fronte a una scelta cruciale per il suo futuro. La Juventus, desiderosa di riavere il tecnico leccese, è in attesa di una decisione definitiva. Nelle prossime ore, il mister dovrà decidere se continuare la sua avventura partenopea o abbracciare una nuova sfida a Torino. Scopriamo le ultime novità su questa intrigante situazione.

Le ultime sul futuro del tecnico leccese fresco di vittoria dello Scudetto alla guida del Napoli. Elkann lo rivuole a Torino Nelle prossime ore è attesa la decisione finale di Antonio Conte. Restare al Napoli, o ‘sposare’ il nuovo progetto Juve? Come raccolto da Calciomercato.it, il tecnico leccese parla da mesi con John Elkann. E nei giorni scorsi ha chiesto garanzie sull’organigramma societario (sarà rivoluzione, da Comolli a Chiellini passando per il ritorno di Tognozzi. Giuntoli sembra davvero avere le ore contate) e sul mercato che verrà dei bianconeri. “Dimissioni Conte”: la Juve sa già tutto (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Dimissioni Conte”: la Juve sa già tutto

Oriali risponde sulla frase: «Non posso andare dove va lui». Ma nessuna smentita su Conte alla Juve - Il Napoli si esprime attraverso Oriali riguardo alla dichiarazione che esclude un possibile approdo di Antonio Conte in altre squadre.

