Dimentica il fast fashion | ecco i brand Made in Italy di borse di fascia media che uniscono artigianalità design e prezzi equi La moda bella e giusta si trova nel mezzo

Nel panorama attuale della moda, è tempo di abbandonare il fast fashion per abbracciare l'autenticità del made in Italy. Esistono brand di borse di fascia media che uniscono artigianalità, design e prezzi equi, offrendo una scelta sostenibile e di qualità. Scopriamo insieme come queste realtà dimostrano che la moda bella e giusta può esistere al di là delle categorie tradizionali di lusso e low cost.

C’è chi è ancora convinto che la moda si divida in due grandi categorie: lusso e low cost. Una visione binaria, rafforzata da anni di comunicazione del fast fashion, che ha reso quasi naturale pensare che una borsa possa costare venti euro. Ma la realtà è ben diversa. Quando il prezzo di un accessorio appare troppo basso per essere vero, quasi sempre significa che qualcun altro lo sta pagando al posto nostro. E spesso lo fa in termini di diritti negati e condizioni di lavoro precarie. Fortunatamente, negli ultimi anni qualcosa sta cambiando. Una nuova generazione di marchi italiani ha scelto di percorrere una terza via, alternativa tanto all’esclusività inaccessibile del lusso quanto alla logica del consumo rapido... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dimentica il fast fashion: ecco i brand Made in Italy di borse di fascia media che uniscono artigianalità, design e prezzi equi. La moda bella (e giusta) si trova nel mezzo.

Ne parlano su altre fonti

Il fenomeno (pericoloso) dell’ Ultra Fast Fashion. Prezzi bassi e costi altissimi per l’ambiente - È l’ultra fast ... e poi dimenticate o buttate. Pezzi di stoffa pronti a innalzare le montagne di rifiuti tessili in Africa o in Sudamerica. L’azienda capofila dell’ultra fast fashion ... 🔗Secondo corriere.it

Brandy Hellville, Eva Orner racconta l'inferno del fast fashion dietro il brand italiano - Nel 2021 la giornalista investigativa Katy Taylor ha scritto un articolo Brandy Melville employees describe racism, Hitler memes, and sexual exploitation at the 'evil' cult teen brand in cui ... 🔗Lo riporta movieplayer.it

Nuova stretta in arrivo contro il fast fashion: ecco i 10 brand di moda italiani certificati sostenibili da conoscere - Molti brand stanno investendo in materiali ecologici ... ostacolando l’ascesa nel territorio dei nuovi colossi del fast fashion cinese come Temu e Shein. Nei prossimi 4 anni, infatti, il ... 🔗Scrive ilfattoquotidiano.it

Luxury Price Increases, Buy or Wait?| investment designer purchases worth money minimalist shopping