Dimensionamento scolastico il Pd | Le due versioni di Caracciolo testimoniano la superficialità del governo

Il dimensionamento scolastico in Calabria, evidenziato dalla doppia versione del Documento di Programmazione del Governo regionale, mette in luce la superficiale gestione del settore. Le dichiarazioni dell'assessore Caracciolo, che minimizzano le riduzioni della popolazione scolastica, testimoniano come la superficialità dell'amministrazione regionale influisca negativamente sulla qualità e il futuro dell'istruzione nella regione.

"La superficialità del governo regionale continua a stupire sempre di più. Davanti alle critiche dell’opposizione di centrosinistra l’assessore Caracciolo dichiara alla stampa che in Calabria non ci sarebbe stata una diminuzione così significativa della popolazione scolastica e che quindi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Dimensionamento scolastico, il Pd: "Le due versioni di Caracciolo testimoniano la superficialità del governo"

Su questo argomento da altre fonti

Dimensionamento scolastico, il Pd attacca: Le due versioni dell’assessore Caracciolo dimostrano la superficialità del governo regionale; Dal PD calabrese nuove frecciate alla Regione: superficiali; PD Scoppito su posa prima pietra scuola del Comune; Dopo pranzo l'amaro Trump. Il centrodestra s'incarta al Parco. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dimensionamento scolastico, il Pd: "Le due versioni di Caracciolo testimoniano la superficialità del governo" - Il gruppo dem invita l'assessora regionale competente a fare chiarezza e ad avviare un urgente confronto con la società calabrese, i sindacati e le rappresentanze territoriali ... 🔗Come scrive reggiotoday.it

Dal PD calabrese nuove frecciate alla Regione, questa volta sul dimensionamento scolastico: “superficiali” - Dimensionamento scolastico, il PD: "le due versioni dell’assessore Caracciolo testimoniano la superficialità del governo" ... 🔗Si legge su strettoweb.com

Dimensionamento scolastico, l’opposizione alla Regione: intere comunità a rischio - Il gruppo del Pd invita la Giunta a fare chiarezza mentre Lo Schiavo parla di «processo distruttivo» con l’anticipazione dei tempi di attuazione ... 🔗Come scrive corrieredellacalabria.it

Domodossola, dimensionamento scolastico, Pd: “Favorevoli alla creazione di due istituti comprensivi”