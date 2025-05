Diletta Leotta | qual è il futuro a DAZN? Due donne potrebbero prendere il suo posto

Diletta Leotta, volto noto di DAZN, si trova ora al centro di speculazioni riguardo al suo futuro nella piattaforma. Due nuove candidate, Giusy Meloni e Eleonora Incardona, si fanno avanti come possibili sostitute, sollevando interrogativi sulla direzione che potrebbe prendere la rete sportiva. Analizziamo le dinamiche in gioco e le potenziali implicazioni di questi cambiamenti.

Diletta Leotta a DAZN rischia il posto: ci sono due donne, Giusy Meloni e Eleonora Incardona, che potrebbero farle le scarpe

