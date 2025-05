Diletta Leotta Loris Karius e Aria Rose | video in piscina tra calcio e recupero sportivo

Diletta Leotta e Loris Karius si godono momenti di spensieratezza in piscina con la loro piccola Aria Rose. La famiglia, unita dalla passione per il calcio, mostra il lato più gioioso della vita, mentre Diletta condivide un video che evidenzia il legame tra sport e recupero. Scopri come si divertono insieme e celebriamo l'amore in tutte le sue forme.

Diletta Leotta e Loris Karius stanno vivendo momenti di pura allegria insieme alla loro piccola, Aria Rose. La passione per il calcio sembra scorrere nelle vene della famiglia, oltre a unire le figure di una conduttrice di successo e di un portiere noto. Recentemente, Diletta ha condiviso un video sui social in cui si osserva . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Diletta Leotta, Loris Karius e Aria Rose: video in piscina tra calcio e recupero sportivo

