Digitale Janus startup di Graded a Innovation Village con la piattaforma Hopee

Graded, sotto la guida di Vito Grassi, presenta Janus, la sua nuova startup, in occasione di Innovation Village. In programma per il 29 e 30 maggio, l'evento vedrà la piattaforma intelligente Hopee, dedicata alla gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, protagonista. Scopri come Janus si propone di innovare il settore energetico con soluzioni software all'avanguardia.

Una piattaforma intelligente per la gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili: domani  giovedì 29 e venerdì 30 maggio  Graded, società del settore energetico guidata da Vito Grassi, sarà presente con Janus,  la nuova startup del gruppo dedicata alla creazione di soluzioni software all’avanguardia per il mondo dell’energia, alla decima edizione dell ‘Innovation Village. Nella cornice storica di Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope,  Gennaro Ardolino, Ceo di Janus e Chief Information Officer di Graded, presenterà  ufficialmente al pubblico “Hopee”, la soluzione digitale sviluppata per semplificare, ottimizzare e rendere sostenibile la partecipazione attiva alla transizione energetica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

