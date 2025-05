Diego Giorni nuovo direttore sportivo dell' Aquila per la stagione 2025-2026

Diego Giorni è il nuovo direttore sportivo dell'Aquila per la stagione 2025-2026. La sua nomina è stata annunciata durante una conferenza stampa aperta agli sportivi, dove sono stati svelati i programmi futuri della squadra. Con 41 anni il prossimo 14 giugno, Giorni subentra a Donello Re, portando nuova linfa al club rossoblù.

di Giustino Bonci Era il candidato principale e ieri, durante la conferenza stampa dell’Aquila aperta agli sportivi per illustrare i programmi della stagione 2025-2026, è stato presentato il nuovo direttore sportivo rossoblù. E’ Diego Giorni, 41 anni il prossimo 14 giugno e per l’erede di Donello Resti al timone dell’area tecnica si tratta di un ritorno, visto che aveva collaborato con Giorgio Rosadini nel biennio dei valdarnesi in Lega Pro dal 2021 al 2023. Cappellino d’ordinanza, il diesse ha parlato con estrema franchezza, mostrando un entusiasmo palpabile nel ritrovare un ambiente conosciuto e apprezzato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Diego Giorni nuovo direttore sportivo dell'Aquila per la stagione 2025-2026

