Dieci ore senza treni il mercoledì nero dei trasporti arriva in Parlamento

Il "mercoledì nero" dei trasporti romani, avvenuto il 21 maggio a causa di un guasto elettrico alla stazione Tuscolana, ha causato dieci ore di blocchi nella rete ferroviaria di Roma e del Lazio. Questo disguido ha sollevato interrogativi e polemiche, attirando l'attenzione del Parlamento e riaccendendo il dibattito sui disagi quotidiani dei pendolari e sull'efficienza dei servizi di trasporto pubblico.

