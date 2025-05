Dieci imprenditori esteri investono sulla zona logistica semplificata Venezia-Rovigo | VIDEO

Dieci imprenditori esteri hanno scelto di investire nella zona logistica semplificata di Venezia-Rovigo, dando il via a un progetto di sviluppo significativo. Tra i nuovi arrivi spiccano un’impresa degli Emirati attiva nel campo della sostenibilità ambientale e un'azienda indiana specializzata in logistica e innovazione. Questi investimenti promettono di trasformare la “Bluegate” in un hub strategico per il commercio internazionale.

